المراجعة النهائية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم الشخصيات

يستعد طلاب الثانوية العامة يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو، لأداء امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، لذا يهتمون خلال هذه الأيام بالحصول على المراجعات النهائية التي تضم أهم جزئيات المنهج لمذاكرتها جيدا قبل الامتحان.

وأوضحت فاتن عطية جبر أستاذ مادة التاريخ، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن كثيرا من الطلاب يجاوبون على سؤال الشخصيات بشكل خاطئ نظرًا لكثرة عددها، لذا فيما يلي، تجميعة بالشخصيات وأهم أعمالها حتى لا يتشتت الطلاب ويحلون الامتحان بشكل صحيح.

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، مراجعة نهائية تشتمل على أهم شخصيات مادة التاريخ وأبؤز أعمالها.

المراجعة النهائية في التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

عدد أسئلة امتحان التاريخ

وأوضحت «فاتن» أن إمتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 يحتوي على:

46 سؤالاً

سؤالان مقاليان

10 أسئلة كل سؤال بدرجتين

وتتنوع الأسئلة بين المباشرة، والربط الصعبة، مشيرة إلى أن مادة التاريخ تشكل 60 درجة من الدرجات الكلية للمجموع النهائي للطالب.