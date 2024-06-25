مراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم الأسئلة

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة التاريخ، فيهتمون بالحصول على المراجعات النهائية التي تضم أهم جزيئات المنهج، ويرتكز عليها المجموع الأغلب للدرجات، لذا قدم أيمن نيازي، معلم مادة التاريخ، تصريحات لـ«الوطن» عددًا من أهم الأسئلة نستعرضها لكم في السطور التالية.

أهم أسئلة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024

أهم الأسئلة المتوقعة في هذا العام، بمادة التاريخ ضمن امتحانات الثانوية العامة وفقا لـ معلم مادة التاريخ:

مع من يتشابه دور مصر الإعلامي في خدمة قضية استقلال الجزائر؟

كانت القاهرة ملاذًا آمنًا للوطنيين العرب من الاستعمار وظهر ذلك واضحًا بعد الحرب العالمية الثانية، وضح.

مع من يتشابه الدور الذي لعبه عبد القادر الجزائري مع الدور الوطني لأهالي الصعيد في مصر؟

مع من يتفق سياسة إنشاء البنك الأهلي المصري عام 1898؟

كيف ظهر أول تدخل عسكري فرنسي لاحتلال مراكش؟

بماذا اتسم موقف ألمانيا تجاه الأوضاع السياسية لمراكش في مؤتمر الجزيرة وبعد حادثة أغادير؟

سبب تغير موقف بريطانيا من احتلال جزر البحر الأحمر في بداية القرن الـ19.

متى حصلت الدول الأوروبية على معاهدة الامتيازات من سلطان المراكش؟

بماذا تشابهت سياسية الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان بالقانون الأساسي لدافرين؟

ما هو القاسم المشترك بين محمد علي ومصطفى كامل وعبد القادر الجزائري؟

بماذا استفاد العرب من هزيمة حرب 1967؟

أسباب اشتراك إسرائيل في العدوان الإسرائيلي 1956 على مصر.

ما هي أوجه الاختلاف بين وعد بلفور وعصبة الأمم؟

بم تفسر قيام حرب أكتوبر 1973؟

ما نتائج العدوان الإسرائيلي يونية 1967؟

وضح سياسة إنجلترا في فلسطين كما وردت في الكتاب الأبيض.

ما سبب ارتكاب القائد الإيطالي جرازياني المذابح وأحكام الإعدام؟

ما هي مظاهر الوفاق بين فرنسا وسوريا؟

ماذا نتج عن الصراع الاستعماري بين الدول؟

لماذا توقفت مسيرة كفاح أحمد عرابي في مصر وعمر المختار في ليبيا؟

موعد امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي

وأوضحت وزارة التعليم أن عدد الأسئلة في امتحان مادة التاريخ 46 سؤالًا من بينها اثنين مقاليين، و10 أسئلة كل سؤال بدرجتين تتنوع بين أسئلة الربط الصعبة والأسئلة المباشرة، وموعد امتحان التاريخ السبت المقبل في 29 يونيو.