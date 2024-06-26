وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات ذكرى 30 يونيو

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة الفعاليات والأنشطة التي تُنظمها وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، والتي تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريًا تقدمه للجمهور المصري بالقاهرة والمحافظات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

وقالت نيفين الكيلاني، إن ثورة 30 يونيو تعد علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، إذ كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة، واستطاع خلالها الشعب المصري مع قواته المسلحة، تصويب المسار الخاطئ، والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن، والحفاظ على هويته من خلال العديد من المحاور والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: وبهذه المناسبة الغالية، تنظم قطاعات وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات بمختلف المحافظات في كل من مواقع هيئة قصور الثقافة والقومي للترجمة ودار الكتب ودار الأوبرا المصرية.