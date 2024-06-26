أزمة كهرباء تجتاح العالم.. شعوب الأرض تعاني من ارتفاع درجات الحرارة

زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة يشهدها العالم نتيجة لتغير المناخ، ما يؤثر سلبًا على البنية التحتية للطاقة، وتعتبر هذه المشكلة أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في العديد من دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة؛ إذ تعرضت العديد من الدول لانقطاعات في التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سواء بشكل مخطط كما فعلت بعض دول الشرق الأوسط أو غير مخطط كما حدث في دول البلقان والمملكة المتحدة في الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تواجه دول أخرى مصيرًا مشابهًا في الأسابيع المقبلة.

وأفادت وكالات أنباء عالمية، بأن شبكات الكهرباء في العديد من البلدان لم تبن بما يتناسب مع المناخ الحالي، إذ تم نقل وتوزيع الكهرباء بشكل رئيسي عبر المحولات وخطوط النقل وأعمدة الكهرباء المعرضة للظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة قد يعرض هذه البنية التحتية لأضرار جسيمة، ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

فيما تحاول العديد من الدول تعزيز بنياتها التحتية للطاقة وتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، في واحدة من الخطوات المهمة وهي زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، إذ تعتبر هذه المصادر أقل تأثرًا بتغير المناخ وتوفر استدامة طويلة الأمد.

انقطاع الطاقة المفاجئ في أوروبا

وتعرضت بلدان عدة لانقطاع مفاجئ في الطاقة إذ شهد تعرض مطار مانشستر في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ازدحاما لانقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تأخير وتعطيل رحلات الركاب.

وأفاد المطار في بيان الأحد، أن عددا كبيرا من الرحلات الجوية التي تعمل من المطار تأثرت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي بالمنطقة.

وفي دول البلقان، حدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي بما في ذلك الجبل الأسود والبوسنة وألبانيا ومعظم سواحل كرواتيا تحديدا يوم الجمعة 21 يونيو 2024، ما تسبب في تعطيل الأعمال وإغلاق إشارات المرور وتعريض الناس للحرارة الشديدة دون تكييف الهواء وسط موجة حارة.

وصرح ساسا موغوفيتش، وزير الطاقة في الجبل الأسود، لوسائل الإعلام المحلية أن سبب الانقطاع يعود إلى الزيادة المفاجئة في استهلاك الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن الحرارة المرتفعة زادت من الضغط على الأنظمة الكهربائية.

وأكدت بليندا بالوكو، وزيرة الطاقة الألبانية، أن التحليل المبكر يشير إلى أن الكميات الكبيرة من الطاقة المستخدمة في نظام النقل حاليًا وارتفاع درجات الحرارة وصل إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى حدوث هذه المشكلة الفنية.

وعبرت العديد من الحكومات عن قلقها بشأن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وزيادة عدد الوفيات، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان التي تواجه زيادة في أعداد الوفيات، وفي نيودلهي بالهند، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بذلك في المملكة المتحدة.

توقعات بأزمة طاقة في أمريكا

في الولايات المتحدة، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الخميس الماضي أن تشهد البلاد أول موجة حر شديدة هذا العام، ما يهدد بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في عدد من الولايات، وهو أمر يحدث عادة نتيجة لتغيرات الطقس وفقًا لدراسة حديثة.

وأفادت دراسة أجراها مركزالأبحاث المناخية أن 80% من حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2023 كانت بسبب أحداث مرتبطة بالطقس.

وأشارت الدراسة إلى أن آثار أزمة الطاقة المرتبطة بالطقس تزداد، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة في حالات انقطاع التيار الكهربائي المرتبطة بالطقس خلال العشر سنوات الماضية من 2014 إلى 2023، مقارنة بالعشر سنوات السابقة من 2000 إلى 2009.

تأثير تغير المناخ على انقطاع التيار الكهربائي

كان من المألوف في العقد الأخير أن يحدث انقطاع التيار الكهربائي بسبب العواصف والأعاصير العنيفة، وأصبح من الواضح أن هذا يضع شبكة الكهرباء العامة بأكملها في وضع حرج، حيث أصبحت هذه الظواهر المناخية أكثر تكرارًا وشدة، إذ يؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، ويؤثر أيضًا على مرونة البنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة.

وتضع الموجات الحارة والجفاف ضغطًا على توليد الطاقة في الوقت الحالي، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل أجهزة التكييف، ما يزيد الحمل على الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وفي الوقت نفسه، قد تجعل درجات الحرارة المرتفعة محطات الطاقة أقل فعالية وتقلل من قدرتها على نقل الطاقة، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال في المحولات التي تقوم بتنظيم الجهد في شبكة الكهرباء للبلاد.