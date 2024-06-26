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4 أوراق تشمل قوانين الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024.. اضمن درجاتك

كتب:

سارة شوقي
03:34 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
4 أوراق تشتمل على قوانين الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

4 أوراق تشتمل على قوانين الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

مع اقتراب موعد امتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة، يسعى الطلاب للاطلاع على أهم  المراجعات الشاملة عن المادة التي تُعد من أصعب المواد لطلاب الشعبة العلمية نظرًا لكثرة قوانينها. 

4 أوراق تشمل قوانين الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وقدم طارق يحيى مُعلم مادة الفيزياء للثانوية العامة لـ«الوطن» مُلخصًا ومراجعة لليلة الامتحان يشتمل أغلب قوانين الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024، إذ تمّ شرحها وتبسيط قوانينها من خلال ملخصات شاملة لأهم قوانين ومعدلات المادة، وبشكل سلسل وسهل لجميع الطلبة والطالبات.

موعد الامتحان

يشار إلى أنَّ  موعد امتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29-6-2024 وفق الجدول الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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