مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. أسئلة مهمة

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، يزداد قلق طلاب الصف الثالث الثانوي، خاصةً من مادة الفيزياء التي تُعرف بصعوبتها نوعًا ما، ولكن لا داع للخوف إذ توجد مراجعات شاملة تضمن للطلاب مراجعة سريعة لجميع المفاهيم والقوانين الأساسية، مع مجموعة من الأسئلة المتوقعة وطرق حلها، وهو ما تقدمه «الوطن» في السطور المقبلة.

مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024

وقدم أحمد فارس مدرس الفيزياء بإحدى مدارس محافظة سوهاج، لـ«الوطن» مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024، شاملة مجموعة متنوعة من الأسئلة المتوقع مجيئها في الامتحانات.

موعد امتحانات الفيزياء

يُشار إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ يوم 22 يونيو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للمواد المضافة إلى المجموع، ويكون امتحان الفيزياء للقسم العلمي يوم السبت الموافق 29 من الشهر نفسه.