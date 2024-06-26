قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 66 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية.

كما أفادت بانتشال جثامين 15 شهيدا من مناطق متفرقة في شرق وغرب مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى قيام طواقم الدفاع المدني بغزة تواصلها البحث عن الضحايا تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في بيت لاهيا وانتشلت حتى الآن 10 جثامين.