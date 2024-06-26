طقس الإسكندرية في «الويك إند».. ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تصل إلى 68%

يشهد طقس الإسكندرية بعد غد الجمعة، ذروة الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام، ومن المتوقع استمرارها، إذ أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تسجيل درجة الحرارة مع إجازة نهاية الأسبوع نحو 32 درجة مئوية، بينما قُدرت المحسوسة بـ35 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يتبعه فرصة لذهاب المواطنين إلى الشواطئ بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع «الويك اند» ورحلات اليوم الواحد.

حالة طقس الإسكندرية يوم الجمعة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية يوم الجمعة، يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إذ تتجاوز حاجز الـ30 درجة، مسجلة 32 درجة مئوية، بينما تصل الرطوبة إلى 68%، إضافة إلى قوة أشعة الشمس ما يجعل المحسوسة قدرها 35 درجة مئوية.

ويرتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة، بحالة ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية التي تشهد اعتدالا نسبيا بحسب هيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل غدًا ما بين 1.5 إلى مترين وتعد معتدلة وتمثل فرصة لنزول البحر.

فرصة لاستغلال طقس الإسكندرية في الويك اند

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة وتغيير الأجواء، كونه وقت مميز على البحر خلال نهاية الأسبوع الجاري، وأنّ دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا.