«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات متواصلة وسط مدينة رفح الفلسطينية كتب: عمرو هلال 04:33 م | الأربعاء 26 يونيو 2024 اشتباكات - صورة أرشيفية أفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية بوجود اشتباكات متواصلة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 14 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة الهيئة الدولية لدعم فلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة «القاهرة الإخبارية»: الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مناطق جنوب مدينة غزة رفح الفلسطينية قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال