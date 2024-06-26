«بينت» يطالب الإسرائيليين بعدم الهجرة: نمر بأصعب فترة منذ بداية حرب غزة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، الإسرائيليين بعدم مغادرة البلاد في ظل الفترة الصعبة التي تمر بها دولة الاحتلال.

فترة صعبة على إسرائيل

أضاف «بينت» بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «نمر بأصعب فترة تراجع في الحرب، مقاطعة دولية، ضرر للردع، 120 إسرائيلياً في الأسر، آلاف العائلات الثكلى، الجليل المهجور، آلاف النازحين، ووزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، فقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز».

وواصل: «نحن عالقون في الحفرة، لكن هذا الوضع ليس القدر، وهناك شيء واحد يقلقني فقط: حديث المستوطنين عن الرحيل للخارج».