أسباب خسارة جمال بومان الانتخابات التمهيدية لنيويورك: انتقد إسرائيل

تصدر اسم جمال بومان، النائب الديمقراطي من ولاية نيويورك، الساحة السياسية خلال الساعات الماضية بعدما خسر خلال الانتخابات التمهيدية لنيويورك، أمام منافسه جورج لاتيمر، المعروف بدعم من جانب مجموعة «أيباك» المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أسباب خسارة جمال بومان بالانتخابات التمهيدية لنيويورك

وكان جمال بومان، البالغ من العمر 48 عامًا، أبرز المنتقدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ ليخسر مقعده من أجل «لاتيمر» المتوقع أن يكون عضو الكونجرس التالي عن الدائرة الـ16 في نيويورك، والتي تعرف بأنها منطقة متنوعة شمال مانهاتن تضم أجزاءً من برونكس وجنوب مقاطعة ويستتشستر، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

وأنفق كل من جمال بومان ولاتيمر نحو 25 مليون دولار كدعاية إعلانية تعد الأكبر في تاريخ الانتخابات التمهيدية لنيويورك، بينهم 15 مليون دولار لصالح «لاتمير» حيث أنفقته لجنة مشروع الديمقراطية المتحدة، المعروفة بأنها هيئة عمل مرتبطة بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك» المؤيدة بشدة لـ إسرائيل.

بومان دعى لوقف إطلاق النار

وبحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز»، إن دعوات جمال بومان لوقف إطلاق النار في غزة، جعلته في مرمى لجنة أيباك الداعمة للمرشحين المؤيدين لإسرائيل والتي تسببت في أنه يصبح أول مشرّع ديمقراطي حالي يخسر الانتخابات التمهيدية لنيويورك.

وبعيدا عن انتقاداته لدولة الاحتلال، يحظى بومان بدعم شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي الأمريكي، بما في ذلك النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو كورتيز والسناتور المستقل بيرني ساندرز.