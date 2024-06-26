أمين الفتوى: الغش في الامتحانات معصية لله

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: «حكم الغش في لجان الامتحانات».

وقال «وسام»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم: «لا يجوز التعميم فى هذا الأمر، امتحانات الثانوية العامة شغالة من قبل عيد الأَضحى بأسبوعين، ولم تذكر عمليات الغش إلا فى حالة أو حالتين، واللى يشوف طالب بيغش لازم يقول للمراقب».

وتابع أمين الفتوى: «طيب ابني شاف حد بيغش وهو عاوز يغش نقوله بلاش تكون إمعة، مثلما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فـ الغش ظلم للنفس ومعصية لله، فالشريعة تقول من غشنا فليس منا، وبالتالى الغش عاقبته وخيمة ونشكر الجهات المعنية المشرفة على امتحانات الثانوةي العامة».