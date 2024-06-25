«التعليم»: ضبط 3 حالات غش إلكتروني في امتحان الفرنساوي والألماني للثانوية العامة

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين في الشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة، خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، كما جرى ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة، خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

نشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش

وأوضح في بيان رسمي، أنه جرى ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الاكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كل الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.