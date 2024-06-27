«بأرخص الأسعار».. 4 أماكن لشراء ديكورات المنزل في القاهرة

بمجرد التفكير في شراء منزل جديد، أو شراء شقة جديدة للزواج بها، أو الرغبة في تجديد ديكورات المنزل، يبدأ الشخص في التفكير في الأماكن التي يذهب إليها لشراء ديكورات مختلفة الأشكال والأنواع، إذ تساعد على إضفاء مظهر جمالي للمسكن، خاصة إذا كان المشتري صاحب ذوق رفيع ويستطيع تنسيق الديكورات مع أثاث البيت.

وهناك عدد من المناطق التي توفر للمشتري ديكورات حديثة للمنزل وبأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى والمحلات الشهيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير الأماكن التي يمكن شراء ديكورات المنزل منها بأسعار مخفضة، وفق جولة قامت بها «الوطن»، كالتالي:

1- منطقة العتبة

تتميز منطقة العتبة بموقعها الجغرافي في وسط البلد، حيث تعد من أكبر الأسواق المفتوحة التي يمكن شراء أي شيئ يحتاجه المواطنون، كما أنها وجهة مهمة وأساسية للراغبين في شراء ديكورات المنزل، إذ يوجد بها كثير من محلات الزهور المنزلية التي تضفي مظهرا جماليا في البيت، كما تتوفر بها كثير من محلات الأنتيكات والتابلوهات والبراويز التي تعطي روحا للمسكن، وأقرب محطة مترو لها هي العتبة.

2- شارع الكهرباء في وسط البلد

شارع الكهرباء من أبرز أماكن بيع الديكورات والإضاءة المنزلية، خاصة أن كثيرين يفضلون استخدام الإضاءة بأنواعها ودرجاتها المختلفة للديكور في المنزل، ويوفر شارع الكهرباء الكثير من الأنواع المختلفة للإضاءات والديكورات بأرخص الأسعار، وأقرب محطة للشارع مترو له باب الشعرية.

3- منطقة النزهة الجديدة

منطقة النزهة الجديدة، وتحديدا شارع طه حسين، في مقدمة المناطق التي يمكن شراء ديكورات المنزل منها بأسعار مخفضة مقارنة بغيرها، فهناك عدد من المحلات المختلفة لشراء كافة أنواع الديكورات، سواء كانت خاصة بالأنتيكات أو الورود والزهور أو التابلوهات، وغيرها من الديكورات الأخرى، كما يتوفر بها العديد من محلات النجف والإضاءات المستخدمة في ديكور المنزل، وأقرب محطة مترو لها هشلم بركات بالخط الثالث.

4- الموسكي

تتميز منطقة الموسكي بأنها من الأسواق الكبيرة المفتوحة في القاهرة، وتتوافر بها الكثير من تجار الجملة لبيع كافة المنتجات التي يرغب قي شراءها المواطنون، وهناك العديد من محلات الديكورات بأنواعها المختلفة التي يحتاج لها المشتري لتجميل المنزل الخاص به.