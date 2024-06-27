بعد نزاع قضائي مع أمريكا لمدة 14 عاما.. أين يذهب جوليان أسانج؟

حصل الصحفي المثير للجدل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس أخيرًا على حريته، بعد نزاع طويل مع القضاء الأمريكي الذي استمر لمدة 14 عامًا، ليصبح حرا طليقًا، وذلك بعد اعترافه بالذنب في التهم المتعلقة بالكشف عن أشرار عسكرية مقابل إطلاق سراحه، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

جوليان أسانج حر

وبانتهاء محاكمة جوليان أسانج أمس الأربعاء التي كانت نهاية مفاجئة لملحمة قانونية استمرت لنحو 14 عامًا، استطاع خلالها أن يثير الكثير من القضايا المتعلقة بالأمن القومي وحرية الصحافة، والعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.

غادر أسانج يوم الاثنين الماضي بريطانيا حيث كان مسجونًا منذ 5 سنوات في سجن مشدد الحراسة، في سجن بلمارش، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة، ليتواجه إلى جزر ماريانا الأمريكية حيث كانت جلسة الاستماع وإقرار الذنب حتى يتم إعلانه رجلا حرًا.

وبحسب التفاصيل المعلنة، فقد توصل الأسترالي جوليان أسانج إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي بموجبة يقر بذنيه في التهم المتعلقة بفضح أسرار عسكرية مقابل إطلاق سراحة.

إلى أين يذهب؟

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فأنه بموجب الاتفاق مع القضاء الأمريكي، سيكون جوليان أسانج حرًا للعودة على الفور إلى استراليا، وذلك بعد جلسة الاستماع التي حضرها في جزر ماريانا الشمالية، وأقر بالذنب خلالها.

يشار أن جوليان أسانج صحفي استرالي دشن موقع ويكيليكس عام 2006، كانت مهتمة بنشر التسربيات المتعلقة بالأمن القومي والعسكري، وبسبب الملاحقة القضائية، فقد تبني نظام حياة أشبه بالرحالة لإدارة الموقع حتى لا يتم كشف موقعه أو معرفه مصادره.

ذاع صيت ويكيليكس عام 2010 عندما نشرت آلاف الوثائق العسكرية السرية المتعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى برقيات دبلوماسية.

مما جعل جوليان أسانج مطلوبًا من قبل الإدارة الأمريكية بتهم تتعلق بالتجسس وبنشر معلومات حساسة.