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«الإسكان» تبحث مع شركات بريطانية سبل الاستثمار في المدن الجديدة (صور)

كتب:

أيمن حمزة
10:54 ص | الخميس 27 يونيو 2024
الإسكان تبحث مع السفير البريطاني والشركات البريطانية سبل الشراكة و الاستثمار في المدن الجديدة

الإسكان تبحث مع السفير البريطاني والشركات البريطانية سبل الشراكة و الاستثمار في المدن الجديدة

التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، قدسي رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسؤولي أكثر من 30 شركة بريطانية؛ لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف، في لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة.

الإسكان تبحث مع السفير البريطاني الاستثمار بالمدن الجديدة

وأكد عبدالخالق إبراهيم، أنّ مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، نظرًا لما تشهده من نهضةٍ عمرانيةٍ وحضاريةٍ غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

مسؤولو الشركات البريطانية مهتمون بتوطين الصناعات المرتبطة بالعقارات

ورحّب مسؤولو الشركات البريطانية بالتعاون مع مصر في مجال التنمية العمرانية، ومجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، بتوطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء محليًا.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.