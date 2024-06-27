وظائف شاغرة في منطقة الإسكندرية الأزهرية.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، حاجتها لشغل وظيفة «عضو فني» بعدد من الإدارات الإشرافية التعليمية، عن طريق الندب الداخلي، تسيرًا للأعمال، ولحين شغلها بالطرق الرسمية، وفق أحكام القانون، وحددت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، العدد المطلوب والشروط الواجب توافرها في اللمتقدمين.

عدد الوظائف المطلوبة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عدد الأعضاء الفنيين المطلوبين بالإدارات المختلفة، كما وضعت الاشتراطات الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل هذة الوظيفة.

العدد المطلوب:

1. «2 عضو فني» بإدارة الامتحانات.

2. «2 عضو فني» بإدارة التنسيق.

3. «2 عضو فني» بإدارة التعليم الابتدائي.

4. «1 عضو فني» بإدارة التعليم النموذجي.

5. «1 عضو فني» بإدارة التعليم النوعي.

6. «1 عضو فني» بإدارة التوجيه الفني.

شروط القبول في الوظائف المعلنة

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون المتقدم من المسكنين على وظائف التعليم.

3. أن يكون حاصلًا على تقارير فنية لا تقل عن مرتبة كفء.

4. ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحكمة التأديبية أو الجنائية.

5. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

6. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

7. أن يقدم الطلب لإدارة التنسيق خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وظيفة عضو دعم فني جودة

وكشفت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظيفة عدد «2» عضو دعم فني جودة، للعمل بإدارة الجودة بديوان عام المنطقة، وفقًا للشروط الآتية:

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون من شاغلي وظيفة «معلم أول» على الأقل.

3. السن لا يقل عن 30 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

4. أن يكون حاصلًا على تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم.

5. ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة ولم يتم محوه.

6. ألا يكون محال للمحكمة التأديبية.

7. موافقة الموجه العام للمادة للمتقدم.

8. الحصول على حزمة إعداد المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

9. الحصول على دورات معتمدة في الحاسب الآلي «ICDL».

المستندات المطلوبة

وحددت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية المستندات المطلوبه من المتقدمين للوظيفة:

1. السيرة الذاتية.

2. صورة معتمدة من المؤهل الدراسي.

3. بيان حالة إلكتروني.

4. صورة من جميع الدورات الحاصل عليها.

5. بيان بعدد المراجعات التي تم ممارستها بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدى مشاركته في أعمال الجودة من قبل.

ويقدم الطلب إلى إدارة التنسيق بداية من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع.