كيفية صلاة عيد الأضحى.. الأزهر الشريف يوضح الخطوات (فيديو)

أوضح الأزهر الشريف كيفية صلاة عيد الأضحى في مقطع فيديو، مبينا أن صلاة العيد سنة مؤكّدة واظب عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء بحضورها حتى لو كان لدى النساء عذرًا يمنع من الصلاة.

كيفية صلاة عيد الأضحى بالخطوات

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى بالخطوات، أوضح الأزهر الشريف أنَّ وقت صلاة العيد يبدأ، بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بـ20 دقيقة تقريباً، لافتًا إلى أنَّ بعض العلماء يفضل أن تقام صلاة العيد في الخلاء، أي خارج المسجد، مشيرًا إلى أنَّ الشافعية يروا أن صلاة العيد داخل المسجد أفضل.

صلاة عيد الأضحى

وفي إطار الحديث عن كيفية صلاة عيد الأضحى، أشار الأزهر إلى أنَّ صلاة العيد ركعتين كهيئة غيرها من الصلوات يكبر في الأولى، منها 7 تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، وقبل قراءة الفاتحة وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وقبل القراءة.

سنن صلاة العيد

ولفت الأزهر إلى سنن صلاة العيد، في سياق الحديث عن كيفية صلاة عيد الأضحى، موضحاً أنّها تصلى جماعة ويجوز رفع اليدين عند كل تكبيرة مع الخلاف في ذلك، وللمأموم أن يجهر بالتكبير إن شاء، مشيرة إلى أن الإمام ينتظر بين كل تكبيرتين، بقدر ما يذكر الله تعالى بنحو قوله: «سبحان الله، الحمد لله، ولا إله الا الله، والله أكبر».

وأضاف الأزهر في كيفية صلاة عيد الأضحى، أنَّ الإمام يقرأ بعد الفاتحة بسورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية أو بسورة ق في الأولى والقمر في الثانية، وأن يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة يكثر فيهما من التكبير ويفصل بينهما بجلسة قصيرة، ويستحب للناس استماع الخطبة.

من فاته صلاة العيد

وتابع الأزهر في حديثه حول كيفية صلاة عيد الأضحى، أنَّ المصلي إذ حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها، لا يقضيها، وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتي فيها بالتكبير، موضحاً أن من فاتته صلاة العيد فأحب قضاءها صلاها ركعتين على صفة صلاة العيد بتكبيراتها.

ما يسن فعله قبل صلاة العيد

وأشار الأزهر ضمن الحديث عن كيفية صلاة عيد الأضحى، إلى ما يسن فعله قبل صلاة العيد، موضحاً أنه يستحب الغسل للصلاة، والطيب للرجال، وارتداء الجميل من الثياب، وأكل تمرات قبل الخروج للصلاة في الفطر خلافا للأضحى.