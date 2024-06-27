«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة الانتقام الجماعي في القدس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ القدس لم تكن يومًا بمعزل عما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما تنتهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الانتقام الجماعي كجز من آلة الردع الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في مدينة القدس التي تكون فيها الحرب على السيادة.

إغلاق حاجز قلنديا على سكان القدس

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مراسلتها للقناة، أن قوات الاحتلال اقتحمت شمال القدس المحتلة وتحديدًا مخيم قلنديا، وأغلقت حاجز قلنديا أمام المركبات والمواطنين، لافتة إلى أن هذه الحواجز مغلقة منذ السابع من أكتوبر على أهالي غزة، وشرط الدخول هو حمل الإقامة المقدسية المرور بعدد من التفتيشات.

حماس فكرة ومن الصعب القضاء عليها

واختتمت بالقول إنّ: «الضغوطات الداخلية الإسرائيلية تنعكس في التصرفات العشوائية لسياسة الانتقام في القدس المحتلة، وهناك مصدر إسرائيلي أكد أنه لا يمكن القضاء على حماس، ولكن من يقرأ التصريحات يظن أنه يلف نفس الالتفاف حول تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن حماس فكرة ومن الصعب القضاء عليها».