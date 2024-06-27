تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. رفع الرايات الحمراء على الشواطئ بسبب الأمواج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الغد في الإسكندرية، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع «الويك اند»، إذ تشهد المدينة الساحلية اضطرابا في حركة الأمواج، ما يتبعه رفع الرايات الحمراء التي تعكس حجم خطورة السباحة في ظل زيادة الإقبال على الإسكندرية في الإجازة.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية معتدل، إذ من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 33 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 24 درجة مئوية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية غدا

الأجواء الحارة ينتج عنها إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية غدا، لذا وجب التحذير من ارتفاع الأمواج، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 أمتار، ما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل الإسكندرية، كما يجب توخي الحذر عند التواجد على الشواطئ ومتابعة التحديثات الجوية المستمرة ومتابعة رجال الإنقاذ للسباحة في المناطق الآمنة.