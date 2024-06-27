بعد انفجار هاتف فتاة بالأقصر.. 7 نصائح لاستخدام المحمول خلال موجة الطقس الحار

تعرضت فتاة من محافظة الأقصر، لحادث مخيف، أثناء سيرها بأحد الشوارع بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إذ شعرت بسخونة شديدة وصعود دخان من جيبها، ما جعلها تسرع لإخراج الهاتف الذي انفجر في وجهها دون وقوع إصابات.

الواقعة نشرها صاحب محل صيانة هواتف بالأقصر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن ذهبت الفتاة إليه لإصلاح الهاتف.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن»، أبرز النصائح من أجل الحفاظ على الهاتف الذكي وتفادي انفجاره، نتيجة ارتفاع درجة حرارة البطارية، بحسب ما نقله موقع العين الإماراتي عن كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة «iFixit».

7 نصائح للحفاظ على الهاتف من الانفجار

يجب وضع الهاتف بعيدًا عن أشعة الشمس لحمايته من ارتفاع درجة الحرارة. محاولة عدم استخدام الهاتف كثيرا خلال ارتفاع درجة الحرارة، لتجنب تشغيل معالج الهاتف، كما ينصح بتشغيل وضع الطيران لوقف تشغيل البرامج. عدم وضع الهاتف في جراب مصنوع من مواد تزيد من حرارة الهاتف. عند إيصال الهاتف بالشاحن، يجب أن يوضع في مكان بارد، فعملية الشحن تولد حرارة، كما أنه يجب عدم استخدامه وقت الشحن. ترك الهاتف يبرد تدريجيا وعدم وضعه في الثلاجة لتبريده، لتجنب تلف المكونات الداخلية للهاتف. عدم وضع التليفون المحمول داخل السيارة أثناء القيادة. التحذير من وضع الهاتف المحمول أسفل الوسادة أثناء النوم.

خبير أمن يحذر من وصلات الشواحن غير الموثوقة

المهندس محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، ينصح خلال حديثه لـ«الوطن»، بتجنب استخدام الهاتف لفترات طويلة خارج المنزل، بالإضافة إلى استخدم أجهزة شحن أصلية وموثوقة، والابتعاد عن الوصلات غير الآمنة.