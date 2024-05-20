قنبلة موقوتة في جيبك.. أسباب تؤدي لانفجار الهاتف المحمول احذرها

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، تصبح حوادث انفجار الهاتف أمراً شائعًا بغض النظر عن جودتها والعلامة التجارية التي اخترت منها هاتفك، فبمجرد أن ترتفع درجة حرارة البطارية يبدأ المعالج في العمل بشكل يفوق طاقته ليتمكن من تبريد الجهاز وهو ما يؤدي إلى إتلاف التركيب الكيميائي لمكونات الهاتف نتيجة توليد البطارية لمزيدٍ من الحرارة، وغالباً ما ينتهي الأمر باشتعال الحرائق والانفجار، وفيما يلي نصائح لتجنب وقوعه.

أسباب انفجار الهواتف

بطاريات الهواتف هي المسؤولة عن انفجارها نظراً لكونها مصنوعة من مادة «الليثيوم» والتي تحتوي على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن، لكن عند ارتفاع درجة حرارة الجو يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدي إلى نشوب الحرائق، بحسب المهندس محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن تشغيل عدة تطبيقات في وقتٍ واحد يرفع درجة الحرارة الداخلية للهاتف، وكذا إجراء المكالمات عند الشحن وتركه لساعاتٍ طويلة متصلاً بالشاحن حتى بعد امتلاء البطارية، ويزداد الأمر خطورةً خلال الطقس الحار إذ تزيد التفاعلات الكيميائية داخل بطارية الهاتف.

علامات تشير إلى احتمالية انفجار الهاتف

بمرور الوقت تتحلل المكونات الداخلية للبطاريات، ما يؤدّي إلى انتفاخها وسخونتها الزائدة وفقاً لموقع «PC mag»» الذي حدد بعض العلامات التي تنذر باحتمالية انفجار الهاتف يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. سخونة ظهر الهاتف بشكل غير معهود.

2. انتفاخ الهاتف أو تفكك اللحامات.

3. خروج رائحة كيميائية كريهة من الهاتف.

4. عدم عمل منفذ الشاحن بشكل صحيح.

كيفية الحفاظ على الهاتف من الانفجار

الاستخدام الواعي أساس المحافظة على الأجهزة الإلكترونية، لذلك ينصح «الحارثي» بضرورة اتباع العادات التالية لحماية الهاتف من خطر الانفجار في الطقس الحار:

1. تجنب تعريض الهاتف للشمس.

2. تجنب استخدام الهاتف لفترات طويلة خارج المنزل.

3. استخدم أجهزة شحن أصلية وموثوقة.

4. عدم وضع الهاتف تحت الوسادة.

5. عدم ترك الهاتف على الشاحن عند النوم.