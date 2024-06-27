وزير الري يفتتح عددا من المشروعات التنموية في جنوب السودان

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، زيارة لولاية جونجلي بدولة جنوب السودان، حيث كان في استقبالهما محجوب بيل حاكم الولاية.

وعقد الوزيران اجتماعا مع حاكم ولاية جونجلي، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم والوفد الرسمي المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات تحت الإنشاء والتي تم إنهائها، وعرض متطلبات الجانب الجنوب سوداني من المشروعات المستقبلية.

وأثنى محجوب بيل على المشروعات المنفذة بدعم مصري، والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات.

إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب

وعقب اللقاء، توجه الوزيران وحاكم الولاية وسفير مصر بجنوب السودان لاحتفالية تدشين «مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج» بمدينة بور بولاية جونجلي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع.

وفى كلمته أمام الحضور أعرب الدكتور هاني سويلم عن سعادته بتدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع حيث نحتفل معا بانطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي بالمنطقة بخدمة ما يقرب من 4000 نسمة، مشيرا إلى انتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، في المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب 100 ألف نسمة، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان، وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة.

دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان

ومن جانبه، أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، متوجها بالشكر للدولة المصرية، على تنفيذ هذا المشروع الهام الذي أسهم في حسم المشكلة، التي كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسي، كما سيسهم البئر أيضا في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المحيطة، مطالبا باستمرار الدعم المصري لجنوب السودان في مجال المياه.