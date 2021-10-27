وزير ري جنوب السودان: نحتاج تصريف 120 مليار متر مياه من منطقة جونجلي

قال مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والري، بجمهورية جنوب السودان، إن مصر تساهم مع دولة جنوب السودان في حل أزمة الفيضانات التي ضربت العديد من الولايات، وأثرت بشكل خطير على الحياة في كل البلاد وشكلت أزمة إنسانية كبيرة منذ عام 2019.

جنوب السودان لا تمتلك سدودا لتخزين المياه

وأضاف قادكوث، خلال كلمته في الجلسة العامة في اليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، أن جنوب السودان لا تمتلك سدودا لتخزين المياه، ويتم الاعتماد فقط على السدود الصغيرة فقط، وفي عام 2019 تسببت كمية الأمطار التي تساقطت بشكل مفاجئ، وكذلك المياه القادمة من بحيرة فيكتوريا بشكل غير معتاد في تدمير البنية التحتية، الأمر الذي صعب وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، وكذلك المياه النظيفة.

وأوضح أن ولاية جونجلي شهدت سقوط كمية مياه تصل إلى 120 مليار متر مكعب في العام الحالي فقط وما يقرب من 65 مليار متر مكعب العام الماضي بعدما كانت لا تزيد فيها كمية الأمطار عن 33 مليار متر مكعب كل عام، مؤكدا على أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تساهم في تخفيف الأعباء من على شعب قناة جونجلي وإنشاء سدود وقناة في المنطقة لتصريف كمية الأمطار.

ولفت إلى أن السكان المحليين في جنوب السودان عانوا كثيراً في الثلاث أعوام الماضية، وحدثت صراعات على المناطق المرتفعة، كما تعرض كثير من أهالي تلك المناطق لهجمات التماسيح والضباع والحيوانات المفترسة، موضحا أن الناس في الوقت الحالي تكافح من أجل الحياة بسبب المياه المرتفعة بشكل غير مسبوق.

التغيرات المناخية أثرت بالسلب على جنوب السودان

وأكد وزير الري السوداني على أن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على كل مناحي الحياة في جنوب السودان، وتسببت في زيادة منسوب بحيرة فيكتوريا، ووصول كميات كبيرة من المياه إلى جنوب السودان، وهي كميات مياه تحتاج إلى تصريف في القنوات المائية، وذلك من خلال استكمال إنشاء البنية التحتية من قنوات وسدود ومن بينها قناة حونجلي، وقال «كما نحتاج إلى إزالة الحشائش من تلك القنوات ونحتاج أيضا للمساعدة في تأسيس مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية».