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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات إسعاف تقل جرحى بالمواصي

كتب:

أحمد العانوسي
11:11 م | الخميس 27 يونيو 2024
بشير جبر

بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في تصاعد مستمر، لافتًا إلى وجود تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، حيث أطلقت قوات الاحتلال القذائف والنيران بشكل مباشر تجاه الخيام، مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين والشهداء في المنطقة.

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والمصابين إلى خان يونس

وأضاف «جبر» خلال مراسلته للقناة، أن سيارات الإسعاف لا زالت مستمرة في نقل المصابين من المواصي إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، لافتًا إلى نزوح عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين إلى المستشفى، بعد قصف منطقة المواصي، والتي وصفها الاحتلال بأنها منطقة آمنة، وقوات الاحتلال لم تترك سيارات الإسعاف بالقيام بمهامها.

قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف

واختتم بالإشارة إلى أنّ: «قوات الاحتلال تلاحق سيارات الإسعاف وتطلق عليها النيران بشكل مباشر، مما أدى لإصابة السيارات والعاملين بداخلها».

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