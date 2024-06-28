يمتاز برج الدلو بأنه متسامح وودود ورغم ذلك لديه شخصية متمردة، وتنصحه الأفلاك اليوم بالثقة وإسعاد الشريك وقضاء المزيد من الوقت معًا، كما أن هناك فرص جديدة تطرق بابك، وتعامل مع الثروة بعناية.

من مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وسعاد حسني، وليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون،.

يقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

التزامك وانضباطك في العمل يا برج الدلو أمر حاسم للحصول على ترقية أو تغيير في الدور، وسوف تلعب أفكارك الإبداعية دورًا كبيرًا في نجاح العمل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يمكنك التعبير عن مشاعرك يا برج الدلو للشخص الذي يعجبك والحصول على رد إيجابي، وقم بتقدير الشخص وكن حساسًا أيضًا أثناء الدخول في المناقشات التي تؤثر على الماضي.