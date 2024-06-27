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الأمم المتحدة: 557 ألف امرأة بقطاع غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي

كتب:

أحمد العانوسي
11:33 م | الخميس 27 يونيو 2024
نساء غزة

نساء غزة

أكدت الأمم المتحدة، أن 557 ألف امرأة بقطاع غزة يواجهن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن الوضع مقلق بالنسبة إلى الأمهات والنساء البالغات، اللاتي يواجهن صعوبات في الحصول على الطعام بقطاع غزة، لافتة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تقيد وصول النساء إلى الخدمات، وتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر.

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بقلم أحمد العانوسي