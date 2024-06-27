حزب «المصريين» يدشن مبادرة «ابدأ بنفسك» لترشيد استهلاك الكهرباء

​​​​​​​دشن حزب «المصريين»، برئاسة المستشار حسين أبو العطا، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مبادرة «ابدأ بنفسك» لحث الشعب المصري على ترشيد استهلاك الطاقة، لتجاوز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، انطلاقًا من دوره الوطني بتقديم المساهمة والمساندة للدولة المصرية، وإدراكًا منه لأهمية هذه القضية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وارتفاع أسعار الطاقة، والتغيّرات المناخية شديدة القسوة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وقال «أبو العطا» في بيان عاجل اليوم الخميس، إن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة مُلحة لضمان استقرار شبكة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة والمواطن، ومن هذا المنطلق ندشن مبادرة «ابدأ بنفسك» التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات استهلاكية رشيدة، على أن تبدأ المبادرة من داخل جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس حزب المصريين أن مبادرة «ابدأ بنفسك» تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية يأتي في مقدمتها نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، والحد من هدر الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، والمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء على المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

استراتيجيات مبادرة «ابدأ بنفسك»

​​​​​​​وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن استراتيجيات مبادرة «ابدأ بنفسك» ستبدأ على الفور من داخل مقرات الحزب على مستوى الجمهورية، وتشمل أيضًا تنظيم حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، وإطلاق حملات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وطرق الاستهلاك الأمثل، وتوزيع نشرات صغيرة تتضمن معلومات ونصائح حول ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد أن إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل تأثير كبير» لمواجهة تحديات تغير المناخ والآثار السلبية الناجمة عن التطور التكنولوجي المتلاحق، وتضامن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وعديد من المؤسسات الوطنية والأهلية يُعطي ثقلًا ودعمًا كبيرًا للمبادرات التي تتبع ذات النهج وتزيد من تأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

تنفيذ منظومة ألواح الطاقة الشمسية

وأشار إلى ضرورة تنفيذ منظومة ألواح الطاقة الشمسية بجميع مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة سواء كانت اجتماعية أو استثمارية أو سياحية لتعزيز قدرة المدن الجديدة على التصدي للتغيرات المناخية، فضلًا عن تقديم تسهيلات للمواطنين على غرار التسهيلات المقدمة لهم من خلال أنظمة التمويل العقاري بهدف التوسع في منظومة الطاقة الشمسية وتحقيق افضل استفادة من المناخ والطبيعة التي تتمتع بها مصر إلى جانب ترشيد الاستهلاك بصورة مستمرة ومستدامة.

واختتم بالإشارة إلى أن إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية والتثقيف جزء لا يتجزأ من استراتيجيات مبادرة «ابدأ بنفسك»، التي تحمل رسائل عديدة إلى الجمهور، تؤكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن كونه جزءًا من الحل من خلال اتباع سلوكيات استهلاكية رشيدة، ولا يمكن تحقيق أهداف المبادرة إلا بمشاركة جميع أفراد المجتمع، ويدعو الحزب جميع المواطنين إلى الانضمام إلى هذه الحملة الوطنية، واتباع سلوكيات استهلاكية رشيدة للمساهمة في حماية الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل لنا جميعًا.