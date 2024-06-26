رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المصري للفكر والدراسات» ينضم لحملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة

كتب:

محمد أباظة
10:04 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، انضمامه إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، اليوم، تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

وقال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إيمانا من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بدوره المجتمعي، يُعلن انضمامه إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، اليوم، تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير».

اقرأ المزيد:

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة

برلماني: المجتمع المدني شريك أساسي في إنجاح حملة ترشيد استهلاك الطاقة

شركات المحمول تستجيب لمبادرة ترشيد استهلاك الطاقة: جودة الخدمات لن تتأثر

حزب الاتحاد: ترشيد استهلاك الطاقة واجب وطني.. وندعم حملة حياة كريمة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.