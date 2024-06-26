«المصري للفكر والدراسات» ينضم لحملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، انضمامه إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، اليوم، تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

وقال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إيمانا من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بدوره المجتمعي، يُعلن انضمامه إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، اليوم، تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير».