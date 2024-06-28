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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28-6-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز برج الجدي بالذكاء، وكونه عملي جدير بالثقة ويحب الأفكار المبتكرة، وينصح الفلك برج الجدي اليوم بالحفاظ على علاقة ودية مع الحبيب، وقد لا يكون وضعك المالي إيجابيًا للغاية، لكن الصحة طبيعية والفرص ستطرق بابك، فتأكد من إدارة الثروة بجدية. 

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، المطربة أنغام، الفنان الراحل سمير غانم، النجم محمود المليجي، إسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

كن صريحًا في اجتماعات الفريق يا برج الجدي وعبّر عن آرائك دون تردد، وسوف يتم قبول أفكارك وسيساعدك هذا أيضًا على البقاء في كتاب الإدارة الجيد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشهد علاقتك يا برج الجدي مشاكل بسيطة ولكنها في الغالب ستكون جيدة، وقد تشهد بعض العلاقات بعيدة المدى اضطرابًا اليوم وتحدث حلولا لهذه الأزمة.

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بقلم صفية النجار