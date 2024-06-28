دعاء الامتحان والتفوق في جوف الليل.. «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا»

يواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم التي بدأت منذ أسابيع قليلة، ويُقبل الكثير منهم ومن أولياء الأمور على ترديد دعاء الامتحان والتفوق، خاصة في جوف الليل وهي ساعة استجابة.

دعاء الامتحان والتفوق في جوف الليل

وحول دعاء الامتحان والتفوق في جوف الليل، نشرت دار الإفتاء دعاء يمكن ترديده لطلاب الثانوية العامة وهو «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

صيغ عديدة لدعاء الامتحان والتفوق

واستمرارا للحديث عن دعاء الامتحان يمكن ترديد عدد من الصيغ على سبيل المثال:

«اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المٌقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير».

«اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

«اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك».

«ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً».

«ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين».

«اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».