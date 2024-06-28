دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي.. ردده باستمرار

كشف الشيخ محمد متولي الشعراوي دعاء قضاء الحاجة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمكن ترديده في أوقات الشدائد التي يمر بها المسلم، مستشهدا خلال حديثه عن دعاء قضاء الحاجة بقول الله عز وجل: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

دعاء قضاء الحاجة

وحول دعاء قضاء الحاجة الذي ورد عن النبي، قال الشعراوي إنّه إذا أُصيب الإنسان بشيء صعب عليه، عليه ترديد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أي كانت المصيبة، واخلفني خير منها»، مضيفًا أنّه حين يرضى الإنسان بهذه المسائل تعتبر المصيبة «خير».

أدعية قضاء الحاجة

كما أشارت الإفتاء إلى أنه يمكن للعبد أن يردد ما يشاء لقضاء الحاجة، ومنها ما ورد عن الرسول منها: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

«اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك»

«يا سيدي يا رسول الله، إني أتشفع بك إلى الله، وأتوجه بك إلى الله، اللهم شفّع فيا سيدنا رسول الله، وشفّعني في نفسي، واقضي لي حاجتي».