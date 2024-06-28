«القاهرة الإخبارية»: جو بايدن يصل إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتلانتا كتب: أحمد العانوسي 03:44 ص | الجمعة 28 يونيو 2024 جو بايدن أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول موكب جو بايدن إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتلانتا، وفق نبأ عاجل للقناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: حملة بايدن تستهدف تغيير انطباع الأمريكيين قبل الانتخابات «القاهرة الإخبارية»: التبرعات لحملة «بايدن» الانتخابية كانت قياسية أمس «ترامب» يشتكي من المناظرة مع «بايدن» رغم الموافقة على قواعدها «القاهرة الإخبارية»: حملة بايدن تذيع إعلانات مضادة لترامب قبل المناظرة الرئاسية بايدن بقلم أحمد العانوسي