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«القاهرة الإخبارية»: جو بايدن يصل إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتلانتا

كتب:

أحمد العانوسي
03:44 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
جو بايدن

جو بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول موكب جو بايدن إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتلانتا، وفق نبأ عاجل للقناة.

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بقلم أحمد العانوسي