«ترامب» يشتكي من المناظرة مع «بايدن» رغم الموافقة على قواعدها

اشتكى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب من شكل المناظرة المرتقبة خلال الدقائق القادمة ضد الرئيس الحالي ومُنافسه الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من موافقة فريقه على قواعد المناظرة، بحسب شبكة «CNN».

وأمضى فريق «ترامب» الـ24 ساعة الماضية بمدينة أتلانتا في التركيز بشكل كبير على المرئيات والبصريات والطبيعة اللوجيستية المحيطة بالمناظرة.

مناظرة ترامب وبايدن

ويهتم «ترامب» بالمظهر، ويريد فريقه التأكد من التفاصيل الدقيقة لعدد الخطوات في المشي إلى المنصات، ومكان وجود الكاميرات، والعديد من الأمور الأخرى المُرتبطة بالبصريات ومكان المناظرة.

وبحسب «CNN»، أكد المحيطين بدونالد ترامب، أن عدم وجود جمهور، وكتم أصوات الميكروفونات، يُمكن أن يساعد الرئيس السابق بشكل كبير أثناء المناظرة التاريخية المرتقبة.

تفاصيل المناظرة التاريخية بين بايدن وترامب

وفيما يلي، قواعد وتفاصيل المناظرة التاريخية بين جو بايدن ودونالد ترامب:

- اتفق المرشحان على الظهور على منصة موحدة.

- تم تحديد مواقعهم على المنصة من خلال «القرعة»، واختارت حملة «بايدن» موقع المنصة الأيمن، وهو ما يعني أن الرئيس الديمقراطي سيكون على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين.

- واختارت حملة دونالد ترامب بعد ذلك أن يلقي الرئيس السابق البيان الختامي الأخير، وهو ما يعني أن جو بايدن سيبدأ أولًا في ختام المناظرة.

- سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء المرشح الذي جاء دوره للتحدث.

- على الرغم من أنه لن يُسمح بأي ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، فسيتم منح المرشحين قلمًا وورقة وزجاجة ماء.

- سيغيب الجمهور في الاستوديو، وهو ما يشكل اختلافًا واضحًا عن المناظرات السابقة.