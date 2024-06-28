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عاجل.. «بايدن»: لن نغير سياستنا بشأن الهجرة وسنؤمن حدود أمريكا

كتب:

أحمد العانوسي
04:31 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
مناظرة بايدن وترامب

مناظرة بايدن وترامب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أمريكا لن تغير سياستها بشأن الهجرة وسوف تعتمد على زيادة الدوريات التي تؤمن حدود الولايات المتحدة. 

ورد «ترامب» قائلا إنه خلال فترة حكمه أغلق الحدود لمنع هجرة الإرهابيين لكن الرئيس الحالي فتح الباب أمام دخولهم، متابعًا: «الكثير من الإرهابيين يعبرون من الحدود ويقتلون مواطنينا في نيويورك وكاليفورنيا وغيرهما بسبب السياسات الحمقاء للرئيس الحالي».

وأضاف ترامب: «فتح الحدود أمام المهاجرين جعل من الولايات المتحدة دولة غير متحضرة ولا بد من ترحيلهم».

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بقلم أحمد العانوسي