عاجل.. «ترامب» و«بايدن» يخالفان القواعد عند بدء المناظرة.. لم يتصافحا

مع بدء المناظرة المرتقبة بين الرئيس الحالي جو بايدن والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئيس السابق ومنافسه دونالد ترامب، لم يتصافح الاثنان، وهو ما يخالف القواعد والطريقة التقليدية للمناظرة.

وكان المرشحان قد التقيا آخر مرة في مناظرة عام 2020، إذ لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات وباء فيروس كورونا.

وقبل المناظرة، قال بعض مساعدي جو بايدن، إنهم يتوقعون أنّ «بايدن» على الأرجح لن يمد يده لمصافحة «ترامب»، وقال أحدهما: «لم يكن مضطرًا إلى ذلك في عام 2020، فلماذا نغير ذلك الآن؟».

قواعد صارمة جديدة للمناظرة

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنها المرة الأولى التي يظهر فيها دونالد ترامب، أو جو بايدن، دون تصفيق، وذلك بسبب القواعد الصارمة المفروضة على المناظرة، أبرزها عدم حضور الجمهور.