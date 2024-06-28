«ترامب»: «الكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن»

وصف المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب، حلف الناتو بأنه عفا عليه الزمن، بحسب ما ذكرته «القاهرة الإخبارية»

وقال ترامب إن حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية قائد، فالكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن.

دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا

وأضاف أن دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا في دعم أوكرانيا.

وتعهد ترامب سابقًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.

وقال ترامب في إحدى فعاليات حملته الانتخابية في نيو هامبشاير العام الماضي: «بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة، سأقوم بتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفًا في خطاب آخر أن الأمر لن يستغرق «أكثر من يوم واحد» لتسوية الأمر.