رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«ترامب»: «الكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن»

كتب:

أحمد عادل موسى
05:11 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال المناظرة

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال المناظرة

وصف المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب، حلف الناتو بأنه عفا عليه الزمن، بحسب ما ذكرته «القاهرة الإخبارية»

وقال ترامب إن حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية قائد، فالكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن.

دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا

وأضاف أن دول الناتو أنفقت أقل بكثير من أمريكا في دعم أوكرانيا.

وتعهد ترامب سابقًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.

وقال ترامب في إحدى فعاليات حملته الانتخابية في نيو هامبشاير العام الماضي: «بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة، سأقوم بتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفًا في خطاب آخر أن الأمر لن يستغرق «أكثر من يوم واحد» لتسوية الأمر.

اقرأ المزيد:

عاجل.. بايدن: لم أحرم إسرائيل من الأسلحة.. أوقفت صفقة واحدة لأنها غير مناسبة بغزة

عاجل.. «ترامب»: بايدن أنفق المليارات على حرب أوكرانيا ويجب محاسبته

عاجل.. «بايدن»: مجلس الأمن والدول السبع الكبرى وافقت على الهدنة في غزة

عاجل.. «بايدن» يتهم «ترامب» بتشجيع روسيا على غزو أوكرانيا
بقلم أحمد عادل موسى