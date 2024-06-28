عاجل.. بايدن: لم أحرم إسرائيل من الأسلحة.. أوقفت صفقة واحدة لأنها غير مناسبة بغزة

تحدث جو بايدن خلال المناظرة مع دونالد ترامب للمنافسة على السباق الرئاسي، حول أزمة الأسلحة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه لم يحرم إسرائيل من الأسلحة، بل أوقف صفقة قنابل تزن 2000 رطل لأنها غير مناسبة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد «بايدن»، أن مقترحه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وافق عليها الجميع، زاعمًا أن الفصائل الفلسطينية هي التي لم توافق على المقترح، مضيفًا: «حماس لا يمكن أن يسمح لها أن تستمر ونحن نرسل خبراء أميركيين من أجل ذلك».

الأزمة بين واشنطن وتل أبيب

واشتدت الأزمة بين واشنطن وتل أبيب بشأن صفقات الأسلحة بعد إيقاف الصفقة في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وازدادت الأزمة بعد هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية على إدارة جو بايدن.