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«القاهرة الإخبارية»: بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بإيران

كتب:

أحمد العانوسي
08:05 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
علم دولة إيران

علم دولة إيران

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، ببدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بإيران.

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بقلم أحمد العانوسي