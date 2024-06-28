«القاهرة الإخبارية»: بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بإيران كتب: أحمد العانوسي 08:05 ص | الجمعة 28 يونيو 2024 علم دولة إيران أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، ببدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بإيران. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الخارجية الروسية: نسير في اتجاه إبرام معاهدة متعددة المجالات مع إيران «رويترز»: جالانت ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان مواجهة طموحات إيران النووية الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك إيران بقلم أحمد العانوسي