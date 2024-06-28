4 مرشحين في انتخابات الرئاسة الإيرانية اليوم

تنطلق اليوم انتخابات الرئاسة في إيران المقرر أن يشارك فيها أكثر من 61.5 مليون إيراني تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للتصويت لاختيار رئيس جديد بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته، الشهر الماضي.

ويشارك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.

إصلاحي وحيد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ويشارك في الانتخابات المحافظان الأوفر حظاً، سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، بينما مصطفى بورمحمدي هو رجل الدين الوحيد المشارك في الانتخابات، والمرشح الإصلاحي الوحيد هو مسعود بزشكيان جراح القلب البالغ من العمر 69 عاماً.

وقبل ساعات من انطلاق الانتخابات الإيرانية انسحب اثنان من المرشحين المحافظين الخمسة المسموح لهم بالترشح من قبل مجلس صيانة الدستور وهم أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وهو من أنصار رئيسي، وعلي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران.

ويذهب المرشحون إلى جولة الإعادة إذا لم يحصل أي من المرشحين الأربعة في السباق على 50% من الأصوات في الجولة الأولى.