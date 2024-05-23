هيئة الأركان الإيرانية: مروحية «رئيسي» لم تتعرض لإطلاق نار قبل سقوطها

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، استمرت بالتحليق على المسار المخطط لها ولم تخرج عنه، موضحة «التحقيقات أشارت بشكل مؤكد إلى عدم تعرض المروحية لأي إطلاق نار، وقبيل سقوطها بنحو دقيقة ونصف، تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها»، بحسب ما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «جرى جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث؛ لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى مزيد من الوقت»، مشيرًا إلى أن طائرات مسيرة إيرانية هي من حددت الموقع الدقيق لحطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل.

واستمرت عمليات البحث عن المروحية حتى الخامسة صباحًا بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، مضيفًا أن المروحية احترقت بعد ارتطامها بالجبل.

وأكد الجيش الإيراني أنه لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم مروحية رئيسي مع برج المراقبة.

تفاصيل حادث تحطم مروحية إبراهيم رئيسي

وكان رئيس مكتب الرئيس الإيراني غلام حسین إسماعیلي، تحدث عن تفاصیل حادث تحطم المروحیة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال رئيس مكتب «رئيسي»، إنه منذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي بمروحية الرئيس الإيراني، تم إجراء اتصالات هاتفية مع کل من الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبریز، لكن دون تلقي أي رد منهم.

حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

وكانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحطمت نتيجة حادث خلال العودة من أذربيجان الشرقية بعد افتتاح سد حدودي، وتوفي هو ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ومرافقاهما، وذلك مساء يوم الأحد الماضي.