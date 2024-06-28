المشرف على متحف عواصم مصر: «منف» عاصمة توحيد حضارتنا القديمة

قال الدكتور محمد فضالي، المشرف العام على متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ «منف» هي مدينة قديمة من أهم عواصم مصر التاريخية، ويقال عنها «بدأت وبدأ معها التاريخ» لأنها العاصمة التي بدأت بتوحيد الحضارة المصرية القديمة.

«فضالي»: تطور سياسي في مصر القديمة وعواصمها

وتابع «فضالي»، في حوراه ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مصر القديمة شهدت تطوراً سياسياً وكذلك الشكل الإداري والحضري للمجتمع المصري، لافتاً لوجود ممالك في الشمال والجنوب قبل توحيد المملكتين أو القطرين.

واستطرد: «نجح في ذلك ملوك الصعيد الذين وحدوا مصر لتبدأ الحضارة المصرية الحقيقية والموحدة لدولة مركزية عبر قيام العاصمة منف، ولها أكثر من اسم؛ مثل ممفيس الاسم اليوناني لها، وبر- انبو أي مدينة الأسوار البيضاء، وفي الكتب لها أكثر من 12 اسم».

تابع: «الاهتمام باللون الأبيض لعاصمة مصر القديمة منف يرجع إلى أنها كانت ترمز إلى عين حورس اليُمنى وفقاً للعقيدة المصرية في ذلك الوقت، وهي الحارسة على صعيد مصر».