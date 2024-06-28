مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. واجتماع مرتقب بين «الملاك» و«إسكان النواب»

تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية.

مقترح ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة

وتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي

تفاصيل المقترح

يتضمن المقترح الذي عرضه ائتلاف ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، على لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ أيام أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 شهور من الإيجار كل عام بحد أدنى 1000جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه، وسيتم إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الدولة لجمع هذه المساهمات، يُخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان الاجتماعي، بينما يتلقى المالك الإيجارات للأشهر الستة المتبقية من كل عام، في نهاية الثلاث سنوات، يُكتب عقد جديد مع مالك العقار.

اجتماع مرتقب بين لجنة الإسكان وملاك العقارات

أكد رئيس ائتلاف العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح قد تم مناقشته مع النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، الذي رحب بالمبادرة، كما أنه تم تحديد عقد لقاء مع النائب بعد 30 يونيو لمتابعة التطورات والتأكد من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.