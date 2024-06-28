طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء حارة واضطراب في أمواج شواطئ العجمي

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار الأجواء الحارة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع «الويك اند»، التي يستغلها المواطنين في الذهاب إلى الشواطئ للاستمتاع بالبحر وأجواء المرح.

لكن قد يصطدم ضيوف المدينة الساحلية اليوم بتحذيرات إدارات الشواطئ، من اضطراب في حركة الأمواج على شواطئ العجمي، حيث رفعت الرايات الصفراء التي تعكس حجم خطورة السباحة في ظل زيادة الإقبال بالتزامن مع الإجازة، بينما رفعت شواطئ شرق الإسكندرية الرايات الخضراء.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، بشأن طقس الإسكندرية اليوم، سجلت درجة الحرارة العظمى حوالي 33 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 24 درجة مئوية، فيما تشهد المدينة نشاط في الرياح، ما يساهم في تلطيف الأجواء قليلا.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

تلك الأجواء الحارة ينتج عنها إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية، لذا فوجب التحذير من ارتفاع الأمواج، حيث تصل إلى حوالي مترين، وهو ما يتبعه توخي الحذر عند التواجد على الشواطئ بالتحديد شواطئ العجمي ذات الواجهات المفتوحة.

وتشجع حالة الطقس في الإسكندرية، المواطنين على زيارة الشواطئ للهروب من الموجة الحارة مع السباحة، وفقا لقواعد الأمان، بينما النزول آمن في شواطئ شرق الإسكندرية.