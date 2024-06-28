«الدفاع المدني الفلسطيني»: لم نستطع الوصول إلى الشجاعية بسبب القصف المتواصل

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إنَّ هناك عمليات قصف وتوغل إسرائيلي بمنطقة الشجاعية في مدينة غزة.

وأكد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحاته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «عشرات الآلاف من المواطنين نزحوا من منطقة الشجاعية إلى مناطق متفرقة بغزة».

وأوضح أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة الشجاعية لانتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

74 شهيدا من طواقم الدفاع المدني

وأضاف: «سجلنا 74 شهيدا من طواقم الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية على غزة»، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لدول العالم لتوفير الحصانة للطواقم الميدانية في قطاع غزة.

وتابع: «يجب توفير وتسخير الإمكانات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة للشهداء والمصابين في غزة»، مؤكدًا أنَّ هناك خللًا كبيرًا يصيب المنظومة الطبية في غزة سيخلف تداعيات سلبية على قدراتنا في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المهدمة.