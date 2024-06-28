رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الدفاع المدني الفلسطيني»: لم نستطع الوصول إلى الشجاعية بسبب القصف المتواصل

كتب:

منى صلاح
01:27 م | الجمعة 28 يونيو 2024
متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إنَّ هناك عمليات قصف وتوغل إسرائيلي بمنطقة الشجاعية في مدينة غزة.

وأكد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحاته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «عشرات الآلاف من المواطنين نزحوا من منطقة الشجاعية إلى مناطق متفرقة بغزة».

وأوضح أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة الشجاعية لانتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

74 شهيدا من طواقم الدفاع المدني

وأضاف: «سجلنا 74 شهيدا من طواقم الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية على غزة»، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لدول العالم لتوفير الحصانة للطواقم الميدانية في قطاع غزة.

وتابع: «يجب توفير وتسخير الإمكانات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة للشهداء والمصابين في غزة»، مؤكدًا أنَّ هناك خللًا كبيرًا يصيب المنظومة الطبية في غزة سيخلف تداعيات سلبية على قدراتنا في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مناطق جنوب مدينة غزة

إعلام فلسطيني: 15 شهيدا في 3 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

طيران الاحتلال يشن غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة

«القاهرة الإخبارية»: شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط مدينة غزة
بقلم منى صلاح