طيران الاحتلال يشن غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة كتب: محمد عزالدين 08:18 م | الإثنين 24 يونيو 2024 غارة شنّ طيران الاحتلال غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية»: لا صحة بشأن اتصال بين شكري وبلينكن لتسجيل الراغبين بالخروج من غزة كيف تؤثر زيارة وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى واشنطن على حرب غزة؟ الصحة الفلسطينية: وصول 7 شهداء و22 مصابا إلى مستشفى غزة الأوروبي القيادة المركزية الأمريكية: إدخال 6200 طن مساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري أونروا: نجاح 40% فقط من محاولات إيصال المساعدات لشمال غزة غزة غارة بقلم محمد عزالدين