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طيران الاحتلال يشن غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | الإثنين 24 يونيو 2024
غارة

غارة

شنّ طيران الاحتلال غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين