سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني، وفقا لمواقع عدد من البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري حوالي 61.01 جنيه للبيع، و51.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري حوالي 61.12 جنيه للبيع، و60.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر حوالي 60.60 جنيه للبيع، و60.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة حوالي 60.23 جنيه للبيع، و60.54 جنيه للشراء.