سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، حيث سجل في بداية التعاملات 61.05 جنيه للبيع، و61.40 جنيه للشراء.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وفق عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.01 جنيه للبيع، و61.42 جنيه للشراء.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنك الأهلي

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.12 جنيه للبيع، و60.79 جنيه للشراء.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى نحو 60.60 جنيه للبيع، و60.34 جنيه للشراء.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 60.23 جنيه للبيع، و60.54 جنيه للشراء.