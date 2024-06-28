قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الشواطئ المفتوحة

وجه مسؤولو الإنقاذ في شواطئ مطروح المختلفة، نداء للمواطنين بعدم النزول إلى الشواطئ، بسبب ارتفاع الموج بشكل ملحوظ وزيادة ارتفاعه إلى مترين ونصف تقريبا في بعض المناطق من المحافظة.

وذكر بيان رسمي صادر عن محافظة مطروح: «يرجى مراعاة اتباع إرشادات مسئولي الشواطئ، وعدم نزول شواطئ البحر المفتوح حرصاً على سلامة الأرواح».

إغلاق كورنيش الأبيض الجديد

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح ظهر اليوم الجمعة عن إغلاق طريق كورنيش الأبيض الجديد بالتزامن مع حالة اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج بشكل كبير.

وحذرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية ظهر اليوم في بيان رسمي، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من متر ونصف، وحتى مترين ونصف؛ ليستمر حتى يوم الأحد المقبل، محذرة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

رفع حالة الطوارئ في شواطئ مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محىفظ مطروح برفع حالة الطوارئ في الشواطئ إلى الدرجة القصوى، وملف إدارة السياحة والمصايف بالمرور لمتابعة حالة الشواطئ والتأكد من وجود المنقذين بشكل كامل وتوافر سيارات الإسعاف في الأماكن المخصصة لها للتدخل حال حدوث أي طارئ.

كما وجه محافظ مطروح بمتابعة شواطئ ام الرخم ومنطقة عجيبة والابيض وشاطئ الرميلة وعلم الروم ومينا حشيش، مشيرا إلى لزن تم تخصيص تليفون رقم 0464931613 للتواصل مع المحافظة حال حدوث أي طارئ أو وجود أي شكوي.