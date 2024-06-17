حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» كاملة وللأطفال، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من يوم غد، سيتم تشغيل قطار 775/774 المكيف الإسباني «مرسى مطروح - القاهرة» أيام «الاثنين- الأربعاء- الجمعة»، حيث يقوم القطار من مرسى مطروح في الساعة 10:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35 صباحًا.

ترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، أسعار تذاكر قطارات «القاهرة- مرسى مطروح» حسب موقع السكة الحديد الإلكتروني، وهي كالآتي:

- أولى أسباني كاملة: 285 جنيهًا.

- أولى أسباني أطفال: 210 جنيهات.

- ثانية أسباني كاملة: 200 جنيهًا.

- ثانية أسباني أطفال: 170 جنيهًا.

- ثالثة مكيفة كاملة: 170 جنيهًا.

- ثالثة مكيفة أطفال: 135 جنيهًا.

- ثالثة تهوية كاملة: 70 جنيهًا.

- ثالثة تهوية أطفال: 35 جنيهًا.

- تحيا مصر كاملة: 50 جنيهًا.

- تحيا مصر أطفال: 25 جنيهًا.

تشغيل قطارات جديدة

يُذكر أن الهيئة قررت تشغيل عدد من قطارات النوم وأخرى مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، بمناسبة فصل الصيف، وذلك في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة للسادة الركاب، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.